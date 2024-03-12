被問大學分階段加費可取否 教資會：不排除任何可能

【明報專訊】政府正檢討是否增加8間資助大學的學士學費。大學教育資助委員會主席雷添良昨日被問大學分階段加學費是否可取，他稱「現階段不排除任何可能性」，但強調現時毋須揣測加幅，「加幅是多大，對社會也有很大影響、迴響」，相信政府會謹慎考慮作決定。中大入學及學生資助處處長王家徹稱，「愈低收入家庭（的學生），愈需要教育的機會」，冀加幅小於50%，給予家長「合理的緩衝」。
未與大學就加減費討論
雷添良：20多年未調整「有問題」
八大學士學費現為每學年42,100元，自1997/98學年以來不曾調整。在北京出席全國兩會的雷添良昨接受港台訪問表示，教資會尚未與大學就加減學費作任何討論，惟大學學費屬很大額的政府支出，20多年未調整，「是有它的問題」，認為政府因應通脹考慮加學費亦是正常。
八大正準備下個3年期（2025至2028年）規劃工作，政府早前稱檢討範疇包括學費水平。王家徹昨回覆本報表示，家境富裕學生有較多機會享有優良教育，「可以送去英國、美國讀書」，反之綜援戶、劏房戶等低收入家庭是最需要接受本地教育的一群，「偏偏這些家庭連負擔學費也會有困難，最受加學費衝擊」。他認為，即使要追回20多年來的落後，亦不應按通脹率調整，否則加幅「可以很驚人」，期望最終的學費加幅不會超出2萬元，「讓大部分家庭也能承受到有關震盪」。
中大冀加幅小於50％
王家徹續稱，根據上學年（2022/23）數據，中大有約4500名學士學生申領政府資助或貸款計劃，另有約3200名學士學生因家境貧窮獲批助學金，相信加學費後，申領助學金人數會上升，中大屆時會檢視助學金申領門檻，盼「幫到更多家庭」。他亦提及，中大上學年發放9000個獎學金，倘屬豁免全額或半額學費等，款項亦會隨加學費上升，大學將按慣例於學期末與捐款人商討，盼當局盡早公布加幅。
此外，中大政治與行政學系重組後，隸屬於新設的政務與政策科學學院；城大公共政策與政治課程將改名為「公共事務與管理」。雷添良昨被問及《基本法》23條立法後，會否新增對大學課程的規限，他指本港奉行院校自主，可自行釐定課程、內容及名稱，「沒特別需要知會我們（教資會）」。