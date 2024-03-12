被問大學分階段加費可取否 教資會：不排除任何可能

未與大學就加減費討論

雷添良：20多年未調整「有問題」

八大學士學費現為每學年42,100元，自1997/98學年以來不曾調整。在北京出席全國兩會的雷添良昨接受港台訪問表示，教資會尚未與大學就加減學費作任何討論，惟大學學費屬很大額的政府支出，20多年未調整，「是有它的問題」，認為政府因應通脹考慮加學費亦是正常。

八大正準備下個3年期（2025至2028年）規劃工作，政府早前稱檢討範疇包括學費水平。王家徹昨回覆本報表示，家境富裕學生有較多機會享有優良教育，「可以送去英國、美國讀書」，反之綜援戶、劏房戶等低收入家庭是最需要接受本地教育的一群，「偏偏這些家庭連負擔學費也會有困難，最受加學費衝擊」。他認為，即使要追回20多年來的落後，亦不應按通脹率調整，否則加幅「可以很驚人」，期望最終的學費加幅不會超出2萬元，「讓大部分家庭也能承受到有關震盪」。

中大冀加幅小於50％

王家徹續稱，根據上學年（2022/23）數據，中大有約4500名學士學生申領政府資助或貸款計劃，另有約3200名學士學生因家境貧窮獲批助學金，相信加學費後，申領助學金人數會上升，中大屆時會檢視助學金申領門檻，盼「幫到更多家庭」。他亦提及，中大上學年發放9000個獎學金，倘屬豁免全額或半額學費等，款項亦會隨加學費上升，大學將按慣例於學期末與捐款人商討，盼當局盡早公布加幅。

此外，中大政治與行政學系重組後，隸屬於新設的政務與政策科學學院；城大公共政策與政治課程將改名為「公共事務與管理」。雷添良昨被問及《基本法》23條立法後，會否新增對大學課程的規限，他指本港奉行院校自主，可自行釐定課程、內容及名稱，「沒特別需要知會我們（教資會）」。