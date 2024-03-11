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教育

校長：廣泛縮班震盪如殺校 有學校小一5變3班 倘持續影響大

【明報專訊】適齡學生人口下跌，學界持續面對收生問題。教育局上周向全港資助小學派「開班信」，今學年有兩間小學被「派0班」小一的黃大仙區備受關注，有當區校長稱，憂慮各區正「廣泛地縮班」，認為對學界的影響不小於殺校，又稱其他區有學校小一班數「5變3」。

教育局上周四（7日）向全港資助小學派發「開班信」，通知學校下學年（2024/25）小一班小六級的核准班級結構，如校方有意見，本月25日或之前送交局方。

有不願具名的黃大仙區校長稱，該區學生人數少，學校的收生問題較嚴重。他指雖然全港下學年只有一間小學被「派0班」小一，比學界想像中少，他亦感意外，但連同黃大仙區而言，他相信全港小學正在「廣泛地縮班」；他又指出，若縮班多並且持續幾個學年，對學界震盪不小於個別被殺校。他稱，其他區有學校縮班較嚴重，小一班數「5變3」。

朱國強：派班宜鬆 預留人才子女

該校長又稱，黃大仙區幼稚園、小學和中學正增加合作，例如合辦活動，盼家長有更深認識，「使黃大仙區留住學生」。

翻查資料，今學年5間學校被「派0班」小一，兩間是黃大仙區，其中孔教學院大成小學下學年重獲資助開小一班；獻主會溥仁小學則申請特別視學被拒，將逐步停辦。

北區小學校長、教育界立法會議員朱國強表示，區內學生人數正下跌，自去年起縮班問題加劇，又估計各區都有只獲派一班小一的學校，當中黃大仙、屯門等地區收生情况不樂觀。他得悉收生「較困難」的學校正草擬信件，向局方爭取「加班」，惟過往少有學校「上訴成功」。

朱續說，新來港學童和各人才計劃的受養人在不同月份插班，不少人臨近開學才抵港，錯過招生期。他認為教育局現階段派班「宜鬆不宜緊」，建議考慮讓小一每班預留「高才專位」，預留學額讓人才子女入讀。

相關字詞﹕縮班 小學 開班信

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