新聞解碼：報喜斑粉蝶大爆發

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教育
2024年3月11日星期一
常識學堂 第297期
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【明報專訊】今年春天，有着鮮艷翅膀的蝴蝶隨街可見，有的甚至飛到人身上停留稍作歇息。這群蝴蝶名報喜斑粉蝶，每隔3至4年就會出現一次數量大爆發，今年是歷年最多。
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