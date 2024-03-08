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教育

9幼園今學年內停辦 教局：每年均有新校註冊舊校停辦

【明報專訊】受出生率下跌和學生人口減少，幼稚園收生首當其衝。教育局昨稱有9間幼稚園今學年內停辦。其中1989年創辦的新一代英文幼稚園（屯門分校），昨宣布今年8月1日起停辦及結束，稱受「年輕家庭移民成風」、出生率持續下跌、學生人數大幅減少、未成功與業主商討調整租金、資深教職員年屆退休等多項因素影響。

屯門新一代幼園8月停辦

稱「年輕家庭移民成風」

教育局已接獲校方通知今年8月1日起停辦。局方稱，自去年9月至本月初，錄得9間幼稚園會於本學年（2023/24）內或結束時停辦，包括1間與其他學校合併；同時有5間新註冊幼稚園，另有3間正申請學校註冊。

局方重申香港幼稚園均屬私營，每年均可能有新註冊的幼稚園，或有幼稚園考慮不同因素，例如盈利和租務問題後，決定停辦。

私立幼稚園校長蔡麗芳昨向本報說，本港出生率大跌，嚴重打擊幼稚園界收生，致業界營運壓力增加，估計仍陸續有幼稚園宣布本學年結束營辦，形容「停辦成風」。談到收生壓力，她稱「與其惡性競爭，幼稚園更要辦好學校，家長自然會欣賞」。

根據2023/24學年的幼稚園概覽，新一代英文幼稚園（屯門分校）沒參加幼稚園教育計劃，幼兒班至高班全日制的學費約6.9萬元。按2022年9月的資料，該校共有256名學生。校方昨在新聞稿稱「深切理解及抱歉停辦為孩子及家長們帶來的不便」，盼受影響學生可順利過渡及轉校就讀。

翻查資料，近60年歷史的九龍塘名校「根德園幼稚園」去年9月宣布逐步停辦。校方同樣指出受「本校目標客群的年輕家庭移民成風」影響，加上因香港出生率跌至歷史新低及教員年屆退休等決定停辦。

相關字詞﹕停辦 新一代英文幼稚園（屯門分校） 幼稚園

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