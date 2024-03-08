傑出學生遵父遺願「好好讀書」 志願行醫「幫到像爸爸般的病人」

生於內地的心欣2017年隨母來港，與港人父親團聚，但因不諳廣東話需留兩級，從小二級讀起，現為中華基督教會大澳小學六年級生。陌生的語言、艱澀的課程，均讓初來乍到的心欣對學習避之不及，連父母日常的嘮叨、囑咐亦當作「耳邊風」。直至去年父親病情惡化，面容憔悴暴瘦，心欣方得悉父親時日無多，「那時不知怎算，每天都喊，不停怪爸爸為何不早些告知病情」。

父親傳來病訊後，家庭頓失經濟支柱，心欣便恍如一夜長大，除照顧弟弟外，亦負責打理家頭細務，冀讓母親為生計奔波時無後顧之憂，而父親於不久後亦病逝。心欣憶述，父親病重時「好像服什麼藥也沒什麼作用，每天都咳血，整個人很虛弱」，但至彌留之際仍不放心她的學業，「記得爸爸跟我說，讀書是唯一的出路，讓我不要學壞，要學習多些事，幫助多些人」。

此後，心欣便將父親遺言視作人生信條，閒暇時不再貪玩，「覺得爸爸在天上會望着自己，他已化成我學習的唯一動力」。而以往成績平平，不曾想未來的女孩，亦在父親病逝後堅定目標，希望當醫生「救回好像爸爸一樣的病人。」

中華基督教會頒發 40人得獎

心欣昨日獲中華基督教會香港區會頒發傑出學生獎，連同她在內，今屆共有40名小學生得獎，每人可獲1500元助學金。