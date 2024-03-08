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教育

派0班3校下學年復活 今年私營小一長洲錦小重獲資助

【明報專訊】學生人口結構性下跌，學界正處收生難關。教育局昨回覆本報稱，下學年一間公營小學被「派0班」小一，須從局方4種方案擇一，意味殺校危機逼近。至於今學年被派0班小一的津小，局方稱3間下學年重獲資助小一級「復活」，包括中華基督教會長洲堂錦江小學及聖嘉祿學校，各獲派一班小一。錦小形容是一大喜訊，聖嘉祿學校稱終於「失而復得」。

一間公營小學下學年派0班

教育局昨向全港資助小學派「開班信」，通知下學年建議的核准班級結構及教職人員編制。官津小學現時的開班線是16人，如果參加「小一入學統籌辦法」的公營學校，於自行分配學位和統一派位的兩輪收生未達16人，加上校網內有學位餘額，除非有特殊考慮，否則將不獲資助開辦小一班級（「派0班」），瀕臨被「殺校」。學校可申請教育局提供的方案爭取救校，包括合併其他學校、特別視學、轉私立營辦小一，另外可申請停辦。

小學校長、教育界立法會議員朱國強說，暫未接獲派0班學校求助，指黃大仙、天水圍和屯門區的收生都不容易。他建議局方決定不資助開班前，讓校方解說有否特殊困難，有助局方更周詳考慮如何派班。

津小議會：學生減少 0班不出奇

專才子女入學不多 幫助不大

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，隨學生人數減少，再有小學不獲派班並不出奇，為教界所不願見。他稱，雖然有高才通等輸入人才計劃，有指帶動人才子女來港，但實際入學的人不多，「幫助不大」。

教育局昨重申學齡人口下降「是結構性而非過渡性」，未來學位需求會相應減少。

至於今學年被「派0班」小一的5間津小中，其中3間在小一派位獲派至少16人，下學年重獲資助小一班別，包括中華基督教會長洲堂錦江小學。錦小今學年小一級以私立營辦，校長葉昌銳說，下學年獲派1班小一，且所有級別變回獲資助，形容是一大「喜訊」，他感謝辦學團體、長洲居民、家長和學生等支持，稱會繼續努力「做好教育」。

聖嘉祿重獲派班：失而復得

今學年其他被「派0班」的學校中，中西區聖嘉祿學校現時不設小一級，校長李永佳稱下學年獲派一班小一，形容是「失而復得」，感謝教師團隊過去的努力，深信校方的努力有目共睹，又稱會推出英語新課程，續照顧不同學生的需要；黃大仙孔教學院大成小學現時以私立營辦小一級。

相關字詞﹕收生 小學 殺校 派0班

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