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教育
2024年3月8日星期五
中華小學堂 第022期
派0班3校下學年復活 今年私營小一長洲錦小重獲資助
傑出學生遵父遺願「好好讀書」 志願行醫「幫到像爸爸般的病人」
9幼園今學年內停辦 教局：每年均有新校註冊舊校停辦
名家學堂：文學愛漫遊
名家學堂：跟隨魯迅漫步神田町書店
新書試閱：《好好吃飯》
有價講：仁人有愛——談仁愛
博看世界：觀展禮儀
潮看文史：從動畫學漢詞
時事中文：櫻花正開
奇趣中華：江山代有英雄出
語文小錦囊：能啟發人就是英雄
講故事：小強與小盆栽
時事中文：櫻花正開
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【明報專訊】二三月正值櫻花盛開時間，除中、日、韓、台等地，香港也有櫻花可賞。原來在古代，賞櫻詠櫻也是詩人的活動呢！
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派0班3校下學年復活 今年私營小一長洲錦小重獲資助
傑出學生遵父遺願「好好讀書」 志願行醫「幫到像爸爸般的病人」
9幼園今學年內停辦 教局：每年均有新校註冊舊校停辦
名家學堂：文學愛漫遊
名家學堂：跟隨魯迅漫步神田町書店
新書試閱：《好好吃飯》
有價講：仁人有愛——談仁愛
博看世界：觀展禮儀
潮看文史：從動畫學漢詞
時事中文：櫻花正開
奇趣中華：江山代有英雄出
語文小錦囊：能啟發人就是英雄
講故事：小強與小盆栽
派0班3校下學年復活 今年私營小一長洲錦小重獲資助
傑出學生遵父遺願「好好讀書」 志願行醫「幫到像爸爸般的病人」
9幼園今學年內停辦 教局：每年均有新校註冊舊校停辦
名家學堂：文學愛漫遊
名家學堂：跟隨魯迅漫步神田町書店
新書試閱：《好好吃飯》
有價講：仁人有愛——談仁愛
博看世界：觀展禮儀
潮看文史：從動畫學漢詞
奇趣中華：江山代有英雄出
語文小錦囊：能啟發人就是英雄
講故事：小強與小盆栽
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