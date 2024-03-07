跨境生過關被撕中史書 教局：地圖不符國家標準

標釣魚「台」缺十段線 內地海關撕一頁

教育局昨回覆事件稱，已即時聯絡相關學校，並點名現代教育研究社的《現代智趣中國歷史（第二冊）》，稱課本2020年通過評審並納入「適用書目表」，但書中「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容與國家自然資源部去年最新發布的中國標準地圖「顯示的資料有不一致的地方」。局方稱盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版課本，提醒「如有發現地圖資料滯後，必須作出適切跟進」。

facebook專頁「教育刺針」本周一（4日）引述有教師稱，北區某中學中二跨境生過關時被內地海關截查，搜出一本香港的中史教科書，當時關員撕去一頁。該專頁稱原因是課本將「釣魚島」寫成「釣魚台」，亦沒顯示南海「十段線」，又稱從另一消息來源得悉，陸續有學生過關時，所帶的同一出版社教科書被撕去同一頁。

顧問：教局早評審 細節難全顯示

本報昨向現代教育研究社查詢，截稿前未有回覆。趙雨樂昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，課本經教育局評審，經多名專家把關，「唔得晨早就唔得」，又稱課本地圖是A4版面，難顯示所有細節。他稱「釣魚台」是多數人的習慣稱呼，甚至可追溯至明代，至於被指課本應標明「十段線」，他稱尊重說法。立法會議員鄧飛在同一節目說，國家每年出版標準地圖，教育局審書標準應更嚴謹。

根據國家自然資源部文件，「釣魚島」是地圖正確用字。翻查資料，該島的主權是內地、日本與台灣的長期爭論議題，當中台灣一般稱為「釣魚台」。

有中史課本編者昨向本報稱，涉事課本內容較淺，獲不少學校選用，主導市場，當局近日始要求各出版社檢視，他憂慮需時訂正，新版課本或未趕及9月開學時應市，又提到不少家貧學生用舊書，建議教育局提供指引闡明如何處理舊書。