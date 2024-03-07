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教育
2024年3月7日星期四
公民學堂 第057期
跨境生過關被撕中史書 教局：地圖不符國家標準
建討論區供學生先「破冰」 獲獎教師：盼返現實交流
先天病康復立志行醫 中大生獲領展獎學金
時事懶人包：內地A I新聞主播
影視看文化：誰是「淪落人」？
大開眼界：國際奧委會
活動巡禮：新界遊環保園古蹟 了解可持續發展
衛生快訊：醫療保險
衛生快訊：參考答案
中外人物：ChatGPT之父——Sam Altman
放眼經濟：內地遊戲產業
世界之趣：百老匯仙樂飄
世界之趣：故事＋歌＋舞＝音樂劇
新聞有常識：石棉風波
奇妙大自然：雪域獵人 北極狐
影視看文化：誰是「淪落人」？
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【明報專訊】「主流」與「邊緣」人，共同構建成分層及分階級的社會群體，2018年香港電影《淪落人》將香港兩類邊緣社群集結起來，反映他們的生活及經歷，使觀眾反思香港能否做到共融社會。
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大開眼界：國際奧委會
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