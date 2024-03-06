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教育
2024年3月6日星期三
Smarties' Power English 第403期
港人子弟須返港英文口試 考評局：同校生不同組別
特殊校獲一筆過津貼 准買設備禁用於人手
李家超訪母校 校方：鼓勵學生追求卓越
中層移民 只能老青交棒 周守仁籲諒恨鐵不成鋼
大人ing：人生旅途上
大人ing：旅途的歷練 成就了今天 周奕瑋
詞中物：逆轉不等於重來——《逆時針的古董錶（5046）》
視聽之娛：只凝視地獄之門外的偽樂園，也是一種奇觀？——《特權樂園》
粵語地雷：新年流流講意頭
Talk of the town：Pedestrian Crossings in Hong Kong
Talk of the town：Auxiliary devices and diagonal crossings
Answers：Talk of the town
Grammar：Who, whose, who's, whom
Answers：Grammar
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Answers：Horizon
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【明報專訊】■Game 1
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港人子弟須返港英文口試 考評局：同校生不同組別
特殊校獲一筆過津貼 准買設備禁用於人手
李家超訪母校 校方：鼓勵學生追求卓越
中層移民 只能老青交棒 周守仁籲諒恨鐵不成鋼
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大人ing：旅途的歷練 成就了今天 周奕瑋
詞中物：逆轉不等於重來——《逆時針的古董錶（5046）》
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Grammar：Who, whose, who's, whom
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粵語地雷：新年流流講意頭
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Talk of the town：Auxiliary devices and diagonal crossings
Answers：Talk of the town
Grammar：Who, whose, who's, whom
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