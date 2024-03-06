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教育

中層移民 只能老青交棒 周守仁籲諒恨鐵不成鋼

【明報專訊】天主教香港教區主教周守仁樞機表示，理解不少青年在生活中感到無助，鼓勵他們走出消極消緒。他稱不少30至40歲的港人移居外地，致年長者只能交棒予年輕人，籲青年體諒長者「恨鐵不成鋼」的善意，並且「要在社會上帶動善意溝通的革命」，打開心扉，在生活的挑戰中發掘積極一面，為教會及社會帶來改變。

「要在社會上帶動善意溝通的革命」

新一期天主教《公教報》提到，周守仁上月25日出席跨總鐸區青年代表聚會時，提到他理解不少青年在生活中感到無助，稱每一代人也要為自己的下一代振作，「我們（成年人）對年輕人有所虧欠，雙方要重建互信。如果我們陷於消極，上主也難以幫助我們，青年們要抓緊自己的信念」。他又說，自己亦不能時刻保持積極，只能繼續聆聽天主，迎來正能量。

周守仁又稱，不少30至40歲的港人移居海外，「（部分）原本要在堂區接棒，對堂區好重要」，以致年長者只能交棒予年輕人。他認為這批已移居的人，原本擔當年長及年輕人中間的緩衝，「現時失去了這一層」，「但年長的看到青年經驗不足，對你們沒有足夠信心，所以表現得心急、沒有耐性」。他希望青年體諒長者「恨鐵不成鋼」的善意，欣賞長者的經驗，同時長者亦要走出舒適圈、共議同行。

相關字詞﹕周守仁

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