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教育

特殊校獲一筆過津貼 准買設備禁用於人手

【明報專訊】資助特殊學校本月會獲發一筆過「優化照顧及支援津貼」，每校可獲10萬至80萬元不等，可跨學年使用至2026/27學年完結。教育局稱，校方可用津貼添置科技產品及特別的家具或設備等，改善對學生的照顧及支援，毋須提交申請，但禁用於聘用教學或非教學人員。

教育局昨致函全港資助特殊學校，稱將發放一筆過「優化照顧及支援津貼」，津貼額最高的是肢體傷殘兒童學校、嚴重智障兒童學校等，可獲40萬元津貼，倘設宿舍部可額外獲40萬元；最少是醫院學校，可獲10萬元。局方稱，津貼可用作添置科技產品如電動醫療牀、可調高度洗浴擔架，以及特別家具或設備，例如天花助移器、升降桌椅。

學校稱或添置人工智能產品

香港四邑商工總會陳南昌紀念學校屬中度智障兒童學校，可獲35萬元津貼。副校長呂紹俊表示，特殊學校添置科技產品一般需與供應商合作開發並度身訂做，否則學童未必合用，「不能用現成的，就更需要用到錢」。他稱校方可能會添置涉人工智能的科技產品，「我們的學生能力有限，（人工智能）對他們適應社會很有大影響，有需要提早接觸」。

教育局通函提到，特殊學校須擬定運用津貼計劃並提交至法團校董會審批，其後每學年須於「學校報告」內闡述校本措施及成效，直至該筆津貼用完為止。

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