明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

港人子弟須返港英文口試 考評局：同校生不同組別

【明報專訊】中學文憑試（DSE）英文科口試下周二（12日）開考，當中兩間內地港人子弟逾百人須回港應考。考評局昨回覆，為確保考試公平公正，來自同一學校的內地學校考生，會編排到不同的香港試場與組別。廣州暨大港澳子弟學校總校長譚日旭稱，考生屆時會自行來港考口試，即日來回。

DSE英文科說話能力考試（口試）佔全科10%分數，將在本月12日至21日，逢周一至五，下午5時至晚上8時半舉行。

兩校約110名考生

廣州暨大港澳子弟學校逾50名學生以學校考生身分，應考今屆DSE。總校長譚日旭昨稱，學生屆時需自行來港應考，即日回內地，已提醒他們準時到達試場。他稱沒安排教師帶隊送學生來港赴考，指本港交通便利，不擔心學生找不到試場。他續說，由於學生寄宿，校方不設試前的自習休假，現時繼續上課或操卷，但下周DSE英文科口試展開後，校方會豁免他們在考試日上課。連同另一內地與考學校深圳香港培僑書院龍華信義學校，兩校約110名學校考生。

根據考評局DSE考試規則，內地與考學校考生必須與其他香港考生一起應考英文科口試、體育及音樂科實習考試，筆試則可在內地試場原校進行。

另外，今屆DSE在新冠疫情後首度「復常」，考評局不再要求考生必須戴口罩，包括英文口試。中華傳道會劉永生中學校長梅志業表示，上月21日安排聯校英文科模擬口試，約180人參加，訓練學生與陌生人對話，增強信心；又鼓勵學生除低口罩應考，「（考官）聆聽聲音會清楚，亦能觀察到面部表情」，將更利於他們考取好成績。

梅志業又稱，本港撤銷口罩令超過一年，學生已陸續適應毋須佩戴口罩的日子，不過仍有極小量學生堅持戴口罩，「若除低口罩很影響他的心理質素，戴着能讓他（應考時）更稱心如意的話，學校當然會由得他」。

口試錄影便覆核成績

考評局昨在網誌「文憑試快線」提醒，英文口試設口試錄影系統，用作成績覆核或處理考試異常事故，提醒考生發言時盡量提高聲量，尤其戴口罩的考生。

相關字詞﹕港人子弟學校 口試 英文科

上 / 下一篇新聞