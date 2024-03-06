港人子弟須返港英文口試 考評局：同校生不同組別

DSE英文科說話能力考試（口試）佔全科10%分數，將在本月12日至21日，逢周一至五，下午5時至晚上8時半舉行。

兩校約110名考生

廣州暨大港澳子弟學校逾50名學生以學校考生身分，應考今屆DSE。總校長譚日旭昨稱，學生屆時需自行來港應考，即日回內地，已提醒他們準時到達試場。他稱沒安排教師帶隊送學生來港赴考，指本港交通便利，不擔心學生找不到試場。他續說，由於學生寄宿，校方不設試前的自習休假，現時繼續上課或操卷，但下周DSE英文科口試展開後，校方會豁免他們在考試日上課。連同另一內地與考學校深圳香港培僑書院龍華信義學校，兩校約110名學校考生。

根據考評局DSE考試規則，內地與考學校考生必須與其他香港考生一起應考英文科口試、體育及音樂科實習考試，筆試則可在內地試場原校進行。

另外，今屆DSE在新冠疫情後首度「復常」，考評局不再要求考生必須戴口罩，包括英文口試。中華傳道會劉永生中學校長梅志業表示，上月21日安排聯校英文科模擬口試，約180人參加，訓練學生與陌生人對話，增強信心；又鼓勵學生除低口罩應考，「（考官）聆聽聲音會清楚，亦能觀察到面部表情」，將更利於他們考取好成績。

梅志業又稱，本港撤銷口罩令超過一年，學生已陸續適應毋須佩戴口罩的日子，不過仍有極小量學生堅持戴口罩，「若除低口罩很影響他的心理質素，戴着能讓他（應考時）更稱心如意的話，學校當然會由得他」。

口試錄影便覆核成績

考評局昨在網誌「文憑試快線」提醒，英文口試設口試錄影系統，用作成績覆核或處理考試異常事故，提醒考生發言時盡量提高聲量，尤其戴口罩的考生。