城大理學院長任嶺大副校 監督各學院學術  挽留人才

數學學者 曾任城大副校

嶺大稱，校方透過最近啟動的「嶺大60全球學者招募」計劃聘請陳漢夫，陳同時獲聘為科學計算講座教授，將帶領嶺大在學術教育方面的策略發展、監督文學院、社會科學院、商學院和跨學科學院的學術運作，同時管理教職員事務包括招聘、發展和挽留人才。

嶺大昨介紹，陳漢夫在香港土生土長，現時身兼香港心腦血管健康工程研究中心的聯席總監和首席科學家。校方稱，陳曾發表160篇期刊論文，並有3本著作，並曾入選美國科學資訊研究所（ISI）全球高被引數學家名單（2001年）。

嶺大引述陳漢夫表示，多年來以作育英才為理念，在大學教育擁有豐富經驗和熱忱，與嶺大校訓「作育英才，服務社會」不謀而合，「這個共通點是我決定加入嶺大的原因」，他稱會全力積極推動嶺大達成願景，包括培育知識和品德並重的學生。

另外，立法會去年中三讀通過修訂《嶺大條例》。嶺大校董會主席姚祖輝稱，修例後，嶺大副校長由1名增至3名，「進一步壯大嶺南的領導團隊，並促進學術發展」。