小學科學課程框架定稿 盼助學生理性客觀求真

教育局昨致函小學並公布定稿，新增的課程特點之一是「科學探究」，建議教師按「PDAR」四部曲教學，即提問和規劃、實施和記錄、整理和分析、表達和反思。

新增特點「科學探究」

規劃實施分析反思

以小四課題「傳染病與非傳染病」為例（見表），學生可以先基於觀察並提問「為何鼓勵人們在傷風／感冒時佩戴口罩」，再做實驗，例如向有口罩阻隔及沒口罩阻隔的白紙，噴濺顏色溶液，比較白紙上顏色溶液多寡，助他們明白口罩能阻擋飛沫傳播。

目的杜絕教師依書直說

重心培養學生好奇心

小學校長、發展科學（小一至小六）課程專責委員會委員蔡世鴻昨向本報說，定稿加入「科學探究」課程目標，旨在鼓勵學生自行找答案，並讓出版社編撰教科書時加入「PDAR」元素，教師亦多在課程帶領學生做測試，杜絕以往「教師依書直說、學生聽」的情况。他稱，課程重心在於培養學生的好奇心，而非教曉他們多少科學理論，「舉例說牛頓被蘋果砸中後，也是基於日常觀察才會提問『為何蘋果會掉下來？』」，盼學生能學曉並習慣提問。

另一新增的課程重點「工程設計與創新」，則要求教師循「PDIR」四部曲，即界定問題和規劃、建立模型和測試、改良設計，以及表達和反思，藉此引導學生設計模型或產品。

定稿亦建議教師每年安排不少於兩次工程設計活動，舉例小五生可製作隔音裝置，以環保物料，將布、棉花等製成隔音耳罩產品，透過測試隔音效能，就結果改良，並向同學展示作品。