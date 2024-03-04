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教育
2024年3月4日星期一
智學公民 第083期
會員少 科大學生會推官網自救 幹事嘆聲音愈來愈小 限制下堅持量力而為
冀與校方有商有量 學生會不搞「問責大會」
政政改名去「政治」 城大：符合國際趨勢
公民考察：開平碉樓 見證華僑漂洋史
你識唔識：重推23條立法
2023/24學年時事基本法問答比賽
解讀關鍵詞：春運
快問快答：規管塑膠用品
法治教育：平台經濟勞工權益
答案
焦點新聞
趣學STEAM：沈括號研最深海溝
趣學STEAM：深海環境氣壓大
新聞解碼：早期火星有火山
偵探M.A.D.：沒有成就=沒有長處？
2023/24學年時事基本法問答比賽
【明報專訊】歡迎全港中小學生參加
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