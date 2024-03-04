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教育
智學公民 第083期

公民考察：開平碉樓 見證華僑漂洋史

【明報專訊】位於廣東省開平市的「開平碉樓與村落」，以中西合璧的建築風格建成，反映華僑到海外謀生的歷史。開平碉樓於2007年獲列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》，是廣東省第一個世界遺產。

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