政政改名去「政治」 城大：符合國際趨勢

城大昨回覆表示，人文社會科學院在2022年重組架構，將「公共政策學系」及「亞洲及國際學系」合併為「公共及國際事務學系」，下設的「公共政策與政治」學位課程，今年重新命名為「公共事務與管理」。

校方表示，全球不少知名大學已陸續將課程取名「公共事務」，加上許多公共事務及服務由政府及非政府機構合作推展，認為新的課程名稱「更能符合國際趨勢及反映實際政策執行」。

翻查校網，城大「公共及國際事務學系」設3個本科課程，其一是下學年即將改名的「公共政策與政治」課程，以往設3個學習分流 (streams) ，包括Political Science and Governance（PSG，政治學與管治）」，PSG學習分流今年亦將改名為「Public Affairs and Governance（公共事務與管治）」，同樣刪走「政治」字眼。另一分流「Housing and Urban Studies （房屋及城市研究）」已由2022年起，併入公共事務與管理（Public Policy and Management）課程。

被指無諮詢 城大：按既定程序

城大稱，重新命名的課程將保持原有的課程框架，課程仍涵蓋一系列的科目包括比較政治、政治哲學及公共管理，學生所需的學分要求亦沒有改變。

至於有報道指城大學生批評校方事前沒做諮詢工作，城大回覆稱，決定經過廣泛諮詢，包括由學生代表、教職員代表和校外人士組成的課程委員會決定，歷時約半年，強調做法「按既定程序」。