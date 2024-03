政政改名去「政治」 城大：符合國際趨勢

城大昨回覆表示,人文社會科學院在2022年重組架構,將「公共政策學系」及「亞洲及國際學系」合併為「公共及國際事務學系」,下設的「公共政策與政治」學位課程,今年重新命名為「公共事務與管理」。

校方表示,全球不少知名大學已陸續將課程取名「公共事務」,加上許多公共事務及服務由政府及非政府機構合作推展,認為新的課程名稱「更能符合國際趨勢及反映實際政策執行」。

翻查校網,城大「公共及國際事務學系」設3個本科課程,其一是下學年即將改名的「公共政策與政治」課程,以往設3個學習分流 (streams) ,包括Political Science and Governance(PSG,政治學與管治)」,PSG學習分流今年亦將改名為「Public Affairs and Governance(公共事務與管治)」,同樣刪走「政治」字眼。另一分流「Housing and Urban Studies (房屋及城市研究)」已由2022年起,併入公共事務與管理(Public Policy and Management)課程。

被指無諮詢 城大:按既定程序

城大稱,重新命名的課程將保持原有的課程框架,課程仍涵蓋一系列的科目包括比較政治、政治哲學及公共管理,學生所需的學分要求亦沒有改變。

至於有報道指城大學生批評校方事前沒做諮詢工作,城大回覆稱,決定經過廣泛諮詢,包括由學生代表、教職員代表和校外人士組成的課程委員會決定,歷時約半年,強調做法「按既定程序」。