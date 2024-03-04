冀與校方有商有量 學生會不搞「問責大會」

葉玉如2022年底上任，當時晤傳媒承諾以校長論壇方式與學生交流。今屆學生會成員曾與葉玉如會面，討論「校長論壇」活動，謝旻峰有感校方盼改變與學生交流的模式，「避免好似搞質問大會、問責大會」，舉例改用意見收集箱、網上問答等方法。學生會會長張梓勤認為校長願跟學生溝通和聽意見，只是未必沿用「台上台下」交流形式。

科大稱不同渠道聽學生聲音

本報向科大查詢，校方對舉辦「校長論壇」有何擔憂、將改用什麼交流方式，校方稱一向重視學生的聲音，並會透過不同渠道了解他們對學校的想法，又稱學校的領導層、不同學系和部門，不時與學院、學系、宿舍及其他學生團體會面和溝通，「更有效率地針對不同團體關注的議題討論」；而科大校董會和教務委員會一直與經選舉產生的學生代表，就大學不同議題交流。

謝旻峰又說，與校方維持有商有量的關係很重要，「如果搞活動，（校方）一開始就說不，這樣沒有意思」。張梓勤稱，學生組織需學校支持，「如果與學校關係差到什麼都傾不到，已經不需要有學生會存在」。張又稱，學生會籌辦校內活動時，校方或有不同憂慮，學生會的角色是保持溝通，可適時改善活動安排，強調非為取悅校方，「我們始終都想結果好」。