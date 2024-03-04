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教育

會員少 科大學生會推官網自救 幹事嘆聲音愈來愈小 限制下堅持量力而為

【明報專訊】香港科技大學近年不再為學生會代收會費，學生會幹事會接受本報訪問稱，今年會員跌至約1200人，學生會將推出官方網站，設繳交會費的功能，並讓屬會宣傳活動。會長張梓勤說，科大生常被形容對校政冷感，盼官網有助凝聚屬會，長遠希望帶動學生會會員增加。內務副會長謝旻峰說，社會和學界現時有不同限制，稱學生會可量力而為，盼繼續做可以做的事。

明報記者 鄧佾文

近年8間資助大學不再代收學生會費，當中不少學生會甚至已解散，或正值重組。張梓勤稱，科大學生會會員由幾年前逾5000人，跌至今年約1200人，認為受校方不再代收會費，以至社會風氣轉變等因素影響。

不代收會費 會員跌七成

謝旻峰稱，科大生一直被指政治和校政冷感，「不知（是因為）讀書壓力太多或沒有意識」。張梓勤指學生會或許也有責任，「可能我們做得不夠好、不夠凝聚力，帶不到更多人聚在一起」。

張又稱，綜觀整個學界，學生的聲音愈來愈小，「學生會在社會愈來愈不受重視，沒影響力，變相人們更加沒理由支持學生組織，但學生會最重要的兩個字就是「學生」，若失去他們支持，不可再稱為學生組織」。

為凝聚各個屬會，張梓勤說，學生會自上年6月起構思和設計官網，現時讓各屬會試用，上載不同活動資料，即將推出予同學使用，將來亦可加入購買學生活動門票等功能。張相信未必一時三刻改變同學對學生會的態度，需逐步爭取同學支持，「修身齊家治國平天下，一定要自己做好，去到某階段，別人的批評聲音變小，甚或有些人變成支持，才可思考如何做得更大」。

以往多論時政 「現不太可能」

談到過往的學生會多評論時政，現時定位轉變，謝旻峰稱，過往社會將學生會與政治掛鈎，「這個時勢，這樣不太可能操作」，亦嘆學生會已失去代表學界就不同議題發聲的功能，但仍希望堅持「做可以做的事」。

科大學生會幹事會上周舉行周年大選，內閣「烯渝」獲220票當選下屆學生會。換屆在即，張梓勤重提他的學生會內閣名稱「凝瀾」，宗旨是「先由自己做好，再掀起新的波瀾」，寄語「下莊」面對各種批評時仍緊記初衷，並「做好自己」。

科大回覆本報表示，歡迎學生會設立官方網站，並提供其屬會作推廣及收會費等用途，又稱大學學務長辦公室曾參與學生會與其網站承辦商的會面，就網站設計、內容、身分認證和網絡安全要求等提供意見和協助。

相關字詞﹕科大 科大學生會

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