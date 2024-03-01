東華學院擬遷北都 爭升格私大應科大

料25/26學年達標 遞升格申請

盼北都校設中西醫結合中心

多間資助大學及自資院校先後表態有意進駐「北都大學教育城」。陳慧慈表示，已向政府表明有意於北都興建綜合型新校舍，設有中西醫結合社區健康中心、研究中心、宿舍、實驗室及體育設施等。她說學生人數持續上升，校園設施快不敷應用，期望進駐北都可擴展教學及研究空間，並服務當區居民。

自資院校欲升格為大學，可循教育局《成為私立大學的路線圖》申請，其一準則是在至少3個不同範疇獲得「學科範圍評審資格」（PAA）。東華學院之前已獲批職業治療學科的PAA，陳慧慈稱正爭取其餘兩個學科範圍的PAA，分別是科學及社會科學科，盼於明年初獲批，並於2025/26學年內提交申請。她提及，現時學院所有課程皆屬應用學科，與申請成為應用科學大學的條件相符，因此計劃申請升格私立大學的同時，亦會遞交成為應科大的申請。

《財政預算案》宣布將為「應用科學大學聯盟」預留1億元啟動資金，當中未升格大學的自資院校可以附屬會員身分參與。陳慧慈稱，學院有意加入協助推廣職業專才教育，謂港人對應科大的概念陌生，「有時家長、學生會想，應用科學大學會否較傳統大學低一級」，期望能讓大眾了解到「應科大的（學術）水平與傳統大學一樣」。

畢業生月入中位數3.4萬 新高

此外，東華學院亦公布畢業生薪酬水平調查，去年底獲588名應屆畢業生（即89%）回覆，發現月入中位數為34,091元，按年微增0.4%，再創歷年新高。調查亦反映，放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息冠絕該校所有學士課程，平均月入34,500元。