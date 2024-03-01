藝團可借校綵排 須承諾不危國安 9月開始 康文署負責審批

《施政報告》去年宣布開展「藝團借用學校場地試驗計劃」，盼學校試行在課餘時間開放部分場地供藝團綵排，推動文化藝術產業發展。

教育局昨致函學校介紹2024/25學年開展的「藝團借用學校場地試驗計劃」，並邀請學校積極參與，於今年9月1日至明年6月30日，於周末或學校假期盡量開放學校禮堂或多用途活動室，供藝團透過康文署申請借用設施綵排。

局方通函列出17項「藝團使用學校場地條款」（見表），當中列明「藝團須全面負責及確保其活動符合香港法例，沒有涉及危害國家安全的內容」，又指「藝團不得製作、發布、展示或派發任何與活動有關並含有失實、偏頗、誤導或欺騙性質內容的宣傳資料」，並要求藝團必須簽署承諾書，確保活動完全遵守條款要求。

校長稱難判斷 煞停風波惹憂慮

促交代被拒者可否再借

本報向負責批核藝團申請的康文署查詢有否設立機制或審查委員會，了解藝團的活動「沒有涉及危害國安的內容」、過往被學校拒借場的藝團可否參加計劃，署方至截稿前未回覆。

有小學校長表示，從學校角度而言，判斷藝團活動是否危害國安「絕對有難度」，但一直有要求到校的外間機構守法，包括《港區國安法》。他稱，近月有劇團因教育局指示而被煞停租場，「事件令學界憂慮」，局方應交代曾被拒借場的藝團可否轉向其他學校借場；他個人認為「一次唔得，唔等於一世唔得」。

學校每節3小時獲4500津貼

教育局通函提到，學校每節達3小時的租場時段可獲發4500元津貼，每學年津貼總額以4.5萬元為限，即最多有10節獲津貼。通函亦提，學校應在下學年的選定月份開放相關場地不少於兩天，每天最少開放一節達3小時的時段。