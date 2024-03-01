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教育
2024年3月1日星期五
中華小學堂 第021期
藝團可借校綵排 須承諾不危國安 9月開始 康文署負責審批
東華學院擬遷北都 爭升格私大應科大
有價講：忍讓
有價講：跟孔子培養忍耐力——小不忍，則亂大謀
閱讀文言：墨子不迷信——〈墨子之北〉
閱讀文言參考答案
人物例子庫：面對自己的幸福，你是最好的裁判。
寫作立意庫：來自陌生人的善意
文化迷因：沉浸的冷與熱
時事中文：生僻字祝福掀熱潮
考考你答案
奇趣中華：寬待過錯
語文小錦囊：容忍與自由
大笑堂：垛子助陣
時事中文：生僻字祝福掀熱潮
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【明報專訊】我們可按漢字結構了解字詞意思，漢字眾多，遇到不懂得的字也不足為奇。你知道右列字詞的讀音和意思嗎？
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藝團可借校綵排 須承諾不危國安 9月開始 康文署負責審批
東華學院擬遷北都 爭升格私大應科大
有價講：忍讓
有價講：跟孔子培養忍耐力——小不忍，則亂大謀
閱讀文言：墨子不迷信——〈墨子之北〉
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寫作立意庫：來自陌生人的善意
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藝團可借校綵排 須承諾不危國安 9月開始 康文署負責審批
東華學院擬遷北都 爭升格私大應科大
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有價講：跟孔子培養忍耐力——小不忍，則亂大謀
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