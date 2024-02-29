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教育
2024年2月29日星期四
常識天下 第307期
教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
今年幼師流失率料兩成新高
時事懶人包：消防購國產設備
放眼中國：內地出招谷生育
影視看文化：影視作品 如何回應社會議題
議題close-up：義工用技能回饋社會 服務時數換獎賞
EMO收件匣：健康的戀愛關係
透視救援：龍年延續人道精神
放眼經濟：科技券
世界之趣：歡迎來到羊之國
世界之趣：羊和牠的奇異朋友
世界有話題：斷聯的權利
你是誰：社交「教主」多爭議
世界有話題：斷聯的權利
【明報專訊】電話、短訊令通訊更便利，但亦構成壓力——期望他人即時回應。你可知道當我們接收信息時，也擁有「斷聯的權利」（right to disconnect）嗎？
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教育開支佔比10年次低 學士料最快下年加學費 指非恆常措施 取消代繳DSE費
都大申應科大 政府消息：沒定數量目標
今年幼師流失率料兩成新高
時事懶人包：消防購國產設備
放眼中國：內地出招谷生育
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