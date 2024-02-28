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教育
2024年2月28日星期三
Smarties' Power English 第402期
嶺大擬北都建第二校園 稱本在北都「西大門」 不會全校搬入
小學科學科一筆過35萬元津貼 禁用於功課輔導
理大AI糖尿眼篩查 招300人免費參與
大人ing：做戲也讀書
大人ing：演戲讀三國 英語做劉備
粵學粵趣：滑捋捋
文言基建：〈愛蓮說〉[1]——周敦頤
文言基建：參考答案
詞中物：我一生都在反對——余怒〈苦海〉
視聽之娛：少年再上 沙漠征途
Talk of the town：Tianzhou-7
Talk of the town：Launching Tianzhou-7 into space
Answers：Talk of the town
Comic：Exploring light
Game
Answers：Game
Comic：Exploring light
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【明報專訊】This is a bright, breezy day which is perfect for a picnic.
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嶺大擬北都建第二校園 稱本在北都「西大門」 不會全校搬入
小學科學科一筆過35萬元津貼 禁用於功課輔導
理大AI糖尿眼篩查 招300人免費參與
大人ing：做戲也讀書
大人ing：演戲讀三國 英語做劉備
粵學粵趣：滑捋捋
文言基建：〈愛蓮說〉[1]——周敦頤
文言基建：參考答案
詞中物：我一生都在反對——余怒〈苦海〉
視聽之娛：少年再上 沙漠征途
Talk of the town：Tianzhou-7
Talk of the town：Launching Tianzhou-7 into space
Answers：Talk of the town
Comic：Exploring light
Game
Answers：Game
嶺大擬北都建第二校園 稱本在北都「西大門」 不會全校搬入
小學科學科一筆過35萬元津貼 禁用於功課輔導
理大AI糖尿眼篩查 招300人免費參與
大人ing：做戲也讀書
大人ing：演戲讀三國 英語做劉備
粵學粵趣：滑捋捋
文言基建：〈愛蓮說〉[1]——周敦頤
文言基建：參考答案
詞中物：我一生都在反對——余怒〈苦海〉
視聽之娛：少年再上 沙漠征途
Talk of the town：Tianzhou-7
Talk of the town：Launching Tianzhou-7 into space
Answers：Talk of the town
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