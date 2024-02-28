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教育

理大AI糖尿眼篩查 招300人免費參與

【明報專訊】糖尿病可「上眼」，初期沒有明顯症狀難以察覺。理工大學眼科視光學院聯同連鎖眼鏡店「眼鏡88」推出糖尿眼篩查研究計劃，招募300名糖尿眼高風險者免費參加。理大團隊稱，公營系統預約眼科檢查需輪候約半年，不少病患未等及檢查已糖尿病上眼，錯失治療時機。團隊稱是次採用的AI驅動便攜式眼底相機操作簡便，拍攝至取得篩查結果只需約一兩分鐘，準確率98.9%，冀日後基層眼保健服務可廣泛應用。

研究計劃今起接受網上登記，過去一年內沒接受眼部檢查的50歲或以上者，以及18歲或以上糖尿病患者，可到理大眼科視光學診所、眼鏡88太古城中心或德福廣場門市接受檢查。檢查時按儀器語音提示為眼睛拍攝眼底相，軟件會自動分析圖像並生成報告，最快1分鐘內顯示結果，參加者亦可掃描二維碼讀取報告。倘檢測結果為糖尿眼陽性會轉介專科，理大團隊3個月後會致電查詢跟進。

與政府商討推廣儀器應用

理大眼科視光學院科研眼科講座教授何明光表示，本港35至64歲市民中約有一成人患有糖尿病，當中三成人可能發展成糖尿眼，及早發現和治療有助避免嚴重併發至牽引性視網膜脫落令患者致盲。他說，現時公營系統預約做眼科檢查需輪候約半年，不少病患在等候過程已糖尿病上眼，錯失治療時機。

何明光續稱，是次採用的眼底相機體積細小，生產成本僅為傳統枱式儀器的五分之一，加上毋須視光師從旁協助對焦和等待眼科醫生分析報告，檢查時間由約半小時縮短至最快1分鐘，相關技術和儀器亦有助應用於篩查青光眼和老年黃斑變性等眼疾。他預料計劃將至少識別一成糖尿眼患者，正與政府商討推廣儀器令更多本地機構使用。

眼鏡連鎖店參與 篩查今起網上登記

眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣表示，50歲以上者患糖尿眼機率較高，而患者初期難以察覺症狀，呼籲市民每年至少接受一次視網膜檢查。她又舉例視力模糊、看見黑影，以後成年後眼睛度數無故有大變化等為部分糖尿眼的症狀。是次篩查計劃由3月1日至4月12日推行，今起可網上登記預約。

預約網址：optical88.com.hk

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