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教育

小學科學科一筆過35萬元津貼 禁用於功課輔導

【明報專訊】由小學常識分拆的科學科，2025/26學年起推行，每間公營及提供本地課程的直資小學3月將獲發35萬元一筆過「開設小學科學科津貼」。教育局通函指，學校可因應校情和發展需要運用津貼，如添置教具、改善設施等，聘用教學助理助教師籌劃開科；部分項目則被視為不恰當運用津貼，包括資助學生參加以學業成績為本的活動，如功課輔導。

局方設「開設小學科學科津貼」運用指引，運用原則包括應確保所有支出均符合津貼用途，謹慎理財，避免奢侈，注意成本效益，務求讓最多學生受惠。

指引列出「恰當運用」的例子，包括採購相關學與教資源，如科學探究活動套件、應用程式；添置科學科教具，以及教學輔助設備如顯微鏡、航天模型；簡單工程或購置家具。

被視為不恰當運用者包括外判整體規劃及推行工作，採購服務辦教師培訓，聘外間機構辦學生講座，資助家長參加考察或交流活動，購置流動電腦裝置、電子器材或電腦軟件作一般用途，禮節開支等。

學校須定期評估津貼運用

通函提及學校須就運用津貼問責，定期評估津貼運用，把運用報告載於該學年的學校報告內，提交法團校董會等批核。津貼可跨學年使用津貼至2026/27學年完結，校方需於2027年9月30日或以前填妥報告。下周三亦設措施簡介會。

相關字詞﹕小學常識 教育局

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