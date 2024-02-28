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教育

嶺大擬北都建第二校園 稱本在北都「西大門」 不會全校搬入

【明報專訊】多間大學先後表態有意進駐政府擬發展的「北都大學教育城」。嶺南大學校長秦泗釗稱，盼在北都建立「第二校園」，但稱嶺大本身已在「北都西大門」，故不會全校搬走，期望日後兩個校園的距離相近。

校長秦泗釗稱未有具體規劃第二校園

秦泗釗去年接替退休的鄭國漢出任嶺大校長，昨首在傳媒新春聚會介紹大學發展。秦表示，政府未就「北都大學教育城」有進一步指示，校方亦未具體規劃「第二校園」用途，形容「八字沒一撇」，但初步估計可在該處建立大面積的實驗室，以發展研究項目，或讓研究生上課。他又稱，計劃在深圳南山設「深圳研究院」，將發展成「科研重地」。

回應23條與招聘學者情况

「將來過一段時間再觀察」

另外，《基本法》23條立法的公眾諮詢期今（28日）結束。秦昨被問認為23條立法，對招聘學者有否影響，他稱「還沒有看到有什麼」，指有意申請加入嶺大者，面試時沒觸及23條相關問題，「將來過一段時間再觀察吧，香港有一個重要的事情，就是要走出去」。

談到認為23條會否影響學術交流，校方會否更留意合作機構背景，秦稱「現在沒辦法說」，但強調「國家安全是每個國家都有」。

至於個人對23條立法的看法，秦重申仍有待觀察，「我覺得我們大學嘛，大學就是負責校內一部分事情，學生就要我們教他們守法」，又稱「可能大學相對單純一點，社會有不同年齡的人，我們主要年輕人較多，可能跟不同年紀的人認知是不太一樣」。

秦分享近日訪美參加國際會議，稱外國人對香港的印象「開始混亂」、「認識不一致」，他留意到部分美國的教授認為「香港還是原來的香港」，但稱另一部分人受美國媒體「較激進的宣傳」影響，不再強調香港有一國兩制。秦認為「除非他人來了，才知道香港還是香港」。至於他會否向海外學者「說好香港故事」，秦形容「這是香港的劣勢，我們人少，嘴巴少」。

與學生聯繫方面，秦泗釗希望每個學期或不定期與學生交流，指學生有些意見「挺好」。至於有指現時年輕人對未來不太樂觀，秦則認為嶺大生相對正面和活躍，不少人住宿舍，「挺舒服的，可能還不願意回家，所以他們在大環境的生活很習慣，經常到下面的大廣場搞活動，他們很正面，表達方面也比較積極」。

相關字詞﹕北都大學教育城 鄭國漢 秦泗釗 嶺南大學

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