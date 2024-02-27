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教育

修葺津貼門檻升 津校憂加重負擔

【明報專訊】資助小學和特殊學校申請修葺津貼門檻為3000元，中學則為8000元，去年初審計報告建議教育局檢視門檻。教育局早前致函資助學校，擬下學年起（2024/25）劃一加至1萬元。教育界立法會議員朱國強說，倘學校的修葺費低於1萬元，須以「營辦開支整筆津貼」或「擴大的營辦開支整筆津貼」的「學校及班級津貼」支付，即自行承擔工程開支。朱表示不少校長認為調高門檻勢會加重學校的財政負擔，或影響用於學與教活動的資助，對此高度關注。

朱國強：不少校長稱或影響教學資助

現時資助小學和特殊學校修葺費用達3000元，中學達8000元，可向教育局申請大規模修葺工程和緊急修葺工程津貼，該門檻由2009年起沿用至今。

教育局上周五（23日）致函學校提及，局方經考慮多種因素，包括歷年綜合消費物價指數的變化、各資助學校校舍的建築設計和設施、學校的行政資源、人手配置等，擬劃一將中小學和特殊學校申請修葺工程費的最低門檻，提升至1萬元；如學校有任何意見，可在下月15日或之前，向局方校舍保養管理組交書面意見。

中小劃一加至萬元 校長：湊夠才維修

朱國強稱，小學和特殊學校的最低門檻一下子拉高逾兩倍，對學校日常運作影響甚大。他以學校更換門窗為例，一般報價約4000元，以往可透過大規模修葺工程項目支付，日後學校只能以營辦津貼自理。他引述校長稱，日後如有門窗毁壞，「狀况勉為接受，傾向維持現狀，待其他門窗亦告毁壞，始一併申請大規模修葺工程」，以免自費處理。

另有小學校長認為門檻愈低愈好，便利學校申請，新安排將修葺工程費用門檻由3000元增至1萬，1萬以下的開支由學校承擔，此改動令學校支出增加，變相要減少投放學生學習或經歷的支出，而學校亦需累積工程費用「湊數」才可提交申請。校長又稱，支付垃圾徵費及今次申請工程費用門檻提升的政策，是政府有意識將成本轉嫁學校，學校面對不可預計的開支。

相關字詞﹕資助學校 朱國強

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