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教育

浸大文社關注組臨紀律聆訊 5學生收校方來函 指Ig帖文損校譽煽惑對立

【明報專訊】浸會大學去年提出合併文學院及社會科學院，有師生及校友組成「文院社科院合併關注組」反對合併。浸大致函5名學生指關注組上月起在Instagram（Ig）發文「損害大學聲譽並煽惑對立氣氛」，校方要求疑有份管理Ig的5名學生交自我陳述，或展開紀律聆訊。

浸大昨回覆稱，由於涉及私隱，不評論個案，稱大學尊重言論及表達意見的自由，但大學各成員必須遵守法律及校內相關行為守則。

校方：尊重言論自由 但須遵行為守則

浸大上周四（22日）向5名學生發電郵，稱接獲一宗涉及關注組Ig帖文的投訴，校方懷疑他們有份管理該Ig帳戶。校方稱，關注組Ig自上月起散播的資訊「損害大學聲譽」（affected the University's reputation），以及煽惑對立氣氛（incited an atmosphere of confrontation）」，疑違反學生行為守則第4及5條。

浸大要求各人提交自我陳述，交代在關注組及其Ig的角色與參與度；又稱非常重視事件，正展開調查，按調查結果或召開紀律聆訊審議。

須交代角色參與度 視調查結果或啟聆訊

關注組昨晚在Ig回應，稱已即時審視所有帖文，一切資訊皆客觀可靠，「不解到底做錯了什麼」，對大學指控感到震驚，「此時此刻，除了委屈，還是委屈」。關注組又稱一切行動的出發點是捍衛師生權益，重申「從來沒有、也不會發布資訊以損害大學聲譽，或煽惑大學社群間對立」。

去年11月，關注組聯同學生會、教職員工會等委託香港民意研究所展開問卷調查，其後5名學生代表召開記者會公布約86%浸大受訪者反對合併。該5人上周皆獲大學告知將面臨紀律聆訊，其中一名不願具名的學生表示，關注組屬非常平和、守規矩的組織，批評校方不願接受反對聲音，「基本上不是同聲同氣就已經是一種罪過」。他又對指控感「一頭霧水」，「連有哪件事踩緊你條尾也不清楚時，我是否要將所有帖文都解釋一次呢？」

關注組去年10月開設Ig帳戶，至昨日共發表36篇帖文，有近1400名追蹤者。上月教務議會通過兩院合併後，關注組趁方案待交校董會審議之際，發布多則帖文逐一介紹浸大校董。

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