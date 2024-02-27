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教育
2024年2月27日星期二
星笈中文 第122期
浸大文社關注組臨紀律聆訊 5學生收校方來函 指Ig帖文損校譽煽惑對立
修葺津貼門檻升 津校憂加重負擔
文憑試攻略：模擬試寫作題橫向比較
文憑試攻略．題目1：因禍得福
【筆名：山居均銘、學校：荃灣聖芳濟中學、年級：中六】
文憑試攻略．評卷參考：題目1
文憑試攻略．題目2：水
【姓名：陳慧瑩、學校：中華基督教會基協中學、年級：中四】
文憑試攻略．評卷參考：題目2
文憑試攻略．題目3：論尊重
【筆名：浮空、學校：荃灣聖芳濟中學、年級：中六】
文憑試攻略．評卷參考：題目3
【筆名：浮空、學校：荃灣聖芳濟中學、年級：中六】
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【明報專訊】（見圖）
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浸大文社關注組臨紀律聆訊 5學生收校方來函 指Ig帖文損校譽煽惑對立
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文憑試攻略．題目1：因禍得福
【筆名：山居均銘、學校：荃灣聖芳濟中學、年級：中六】
文憑試攻略．評卷參考：題目1
文憑試攻略．題目2：水
【姓名：陳慧瑩、學校：中華基督教會基協中學、年級：中四】
文憑試攻略．評卷參考：題目2
文憑試攻略．題目3：論尊重
【筆名：浮空、學校：荃灣聖芳濟中學、年級：中六】
文憑試攻略．評卷參考：題目3
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【姓名：陳慧瑩、學校：中華基督教會基協中學、年級：中四】
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