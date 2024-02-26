浸大推第三屆新聞訪問學人

計劃歡迎在本港具規模新聞機構工作至少5年的全職新聞工作者申請。獲選訪問學人將以全職學生身分，經授課教師核准，旁聽浸大任何本科或碩士課程科目，為期一或兩學期。計劃亦會根據訪問學人的薪酬和新聞工作經驗，提供相應津貼。

第二屆計劃共選出4名訪問學人，其中《明報》駐廣州記者站主任陳子凌正於浸大進修。另外3人已在去年12月完成進修，分別是《明報》國際組編輯主任洪金法、英國廣播公司（BBC）中文部資深記者及編輯伍江川和無綫電視新聞及資訊部助理編輯主任李偉達。3人選讀科目不同，涵蓋人工智能、數據科學、事實查核、新聞、傳播、公關、營銷、電影和中醫等範疇。他們認為計劃擴闊他們的知識和技能，「讓他們在精神上得以沉澱並重新注入能量，有助裝備自己」，在愈見複雜和不斷演變的媒體環境中應對挑戰。

浸大傳理學院院長鍾布說，幾名訪問學人尤其在人工智能及科技相關課堂中獲啟發，期待下屆訪問學人到浸大學習，為課堂和校園注入嶄新觀點和見解，激勵年輕一代投身傳媒行業。計劃創辦人黃應士稱，計劃亦惠及新聞機構，為整個傳媒行業的進步貢獻。