中小學SEN生按年增5% 教局：識別機制改善 冀擴「優化教育心理服務」

教育局向立法會教育事務委員會提交文件，顯示本學年普通學生有64,220名SEN生，9個類別中以「特殊學習困難」佔比最多，有26,960人（42%），其次是注意力不足／過度活躍症，有15,320人（24%）。

融合教育開支 6年增1.5倍

教育局稱，隨着學校和家長對SEN的意識提高，加上識別機制日益改善，被識別為SEN的學生增加。

教育局稱融合教育開支由2017/18財政年度的15億元，大增至2023/24年度的38億元，增幅約150%；並已於5個方面推出措施，包括額外資源及人手、專業支援、及早識別和升學銜接、專業培訓及對家長的支援。

專業支援上，全港中小學2016/17學年設「校本教育心理服務」，而取錄較多SEN生的公營普通中小學會獲「優化校本教育心理服務」，即教育心理學家與學校的比例逐步提升至1：4。教育局稱，本學年有448間、即逾五成的公營學校（244間小學、204間中學）獲「優化服務」，期望2024/25學年升至六成。

教育局續稱，為提升校本教育心理學家為SEN生做評估的效率，將在下月為作為「校本教育心理服務」統籌學校的普通中、小學，提供一筆過8萬元津貼，供購置新的電子化評估工具。