中小學SEN生按年增5% 教局：識別機制改善 冀擴「優化教育心理服務」

【明報專訊】融合教育政策下，特殊教育需要（SEN）學生會分佈於普通中小學。教育局最新數據顯示，本學年約有64,220人，按年升5%。以9個類別劃分，精神病學生增長9%至1280人（見表）。教育局稱，有見近年不少國家或地區都運用新科技開發學與教工具，支援SEN生學習，局方正計劃發展運用資訊科技策略的教學資源，如多媒體教材及教學工具、數碼互動教學平台、數碼學習遊戲、軟件等，協助學校及家長更有效地支援SEN學生的社交溝通技巧、情緒調控技巧、讀寫能力等。
教育局向立法會教育事務委員會提交文件，顯示本學年普通學生有64,220名SEN生，9個類別中以「特殊學習困難」佔比最多，有26,960人（42%），其次是注意力不足／過度活躍症，有15,320人（24%）。
融合教育開支 6年增1.5倍
教育局稱，隨着學校和家長對SEN的意識提高，加上識別機制日益改善，被識別為SEN的學生增加。
教育局稱融合教育開支由2017/18財政年度的15億元，大增至2023/24年度的38億元，增幅約150%；並已於5個方面推出措施，包括額外資源及人手、專業支援、及早識別和升學銜接、專業培訓及對家長的支援。
專業支援上，全港中小學2016/17學年設「校本教育心理服務」，而取錄較多SEN生的公營普通中小學會獲「優化校本教育心理服務」，即教育心理學家與學校的比例逐步提升至1：4。教育局稱，本學年有448間、即逾五成的公營學校（244間小學、204間中學）獲「優化服務」，期望2024/25學年升至六成。
教育局續稱，為提升校本教育心理學家為SEN生做評估的效率，將在下月為作為「校本教育心理服務」統籌學校的普通中、小學，提供一筆過8萬元津貼，供購置新的電子化評估工具。