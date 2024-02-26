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教育
2024年2月26日星期一
常識學堂 第295期
中小學SEN生按年增5% 教局：識別機制改善 冀擴「優化教育心理服務」
浸大推第三屆新聞訪問學人
城大賀新春 1500留學生同樂
公民點對點：僱員連續性合約工時門檻 「418」擬放寬至「468」
公民點對點：打工仔 權益怎保障？
解讀關鍵詞：區域全面經濟伙伴關係協定
快問快答：公院急症室研加價
英譯概念：Cross-boundary data flow
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：用細菌做包裝
趣學STEAM：康普茶種出纖維
新聞解碼：熱能探測AI偵鼠患
偵探M.A.D.：餐後立即收拾餐桌
偵探M.A.D.：餐後立即收拾餐桌
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【明報專訊】冇手尾 嘗惡果
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中小學SEN生按年增5% 教局：識別機制改善 冀擴「優化教育心理服務」
浸大推第三屆新聞訪問學人
城大賀新春 1500留學生同樂
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