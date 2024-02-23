擬北都建衛星校園 完善「科大創新帶」

發展教育醫藥創科三大範疇

校長稱連接穗港兩校園

葉玉如稱，如獲通過，科大北都衛星校園將連接現時清水灣與廣州兩個校園，以及科大在深圳、佛山、南沙等內地研究基地，完善由南至北的「科大創新帶（HKUST Innovation Belt）」，有利培育並吸引更多科研人才到港發展，開拓更多研究項目。科大副校長（研究及發展）鄭光廷形容北都地理位置優越，對科大具策略意義。

盼培育新一代醫藥人才

未來醫藥是三大範疇之一，鄭光廷稱期望透過不同課程，培育新一代醫藥人才，把包括人工智能、成像顯影和遙距醫療監察等科技，與現時醫療研究成果結合，把重心由治療轉移至預防疾病，從源頭減輕醫療系統的負擔。

去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」，浸大表明有興趣全校或局部遷入北都；城大則考慮在北都校園設立研究院課程。

倡建創新科技園 與政府研究選址

此外，科大倡議興建「創新科技園」（暫名），正與政府研究選址。鄭光廷稱是參考美國矽谷、Kendall Square、清華科技園或洛桑聯邦理工學院（EPFL）等的做法，由大學牽頭，直接推動新型工業化發展，利用大學的科研能力，吸引高科技公司落戶。他稱期望加強以應用為導向的研究，縮短技術轉移過程，提升科研技術商品化的準備度。

八大下學年起非本地學生限額提升一倍至40%，科大昨稱計劃加大力度海外宣傳，包括前往中東、非洲等一帶一路沿線地區進行招生及互訪等工作；又稱科大國際本科生比例，多年均是本港大學之冠，尤其受印尼、韓國及馬來西亞等地區的學生歡迎。