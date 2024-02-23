科大目標2027年前建醫學院 招收持不同學科學士學位者

科大校長葉玉如昨在傳媒新春團拜，被問及籌備醫學院時間表，她稱科大正制訂醫學院藍圖，並成立醫學院籌備委員會（Planning Committee）。校方補充，委員會由校內成員組成，背景涵蓋醫學、發展、財務、具公共行政或海外經驗等領域。

科大醫學院擬取錄已持第一個學士學位的申請人，葉玉如稱，「可以是不同領域的畢業生，不一定生物方面，亦可工程方面，只要他有意願，我們可幫到他」。被問到若申請人本科讀文科是否符合資格報讀，科大補充稱校方擬設入學試，取錄通過考試者，強調申請人需獲指定的國際認證資歷，確保他們達到科大入學要求。收生規模方面，葉玉如稱，科大醫學院課程一開始目標收50名學生，會慢慢增加至150人。

科大稱就籌備工作諮詢持份者的意見，包括政府、政界、撥款機構、醫療衛生界和教育界，盼就招生、課程、招聘教學人員、臨牀實習等方面溝通和交流，聽取各界想法；又稱與歐洲一間具備籌辦醫學院經驗的知名院校，就包括課程規劃與其他籌辦事宜給予意見，並商討合作上的安排。

醫衛局：開放態度 副校長：政府同意 我們就做

被問到政府原則上是否支持，葉玉如說有工作小組跟政府溝通。本報昨向醫務衛生局查詢，是否支持科大建醫學院，局方昨稱對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議持開放態度，局方知悉科大有意開辦「醫科研究生課程」，計劃尚在初步構思階段，待科大向政府提交詳細計劃後，局方會再進一步考慮。

至於八間資助大學正進行下個3年期（2025至2028年）的規劃工作，問到科大有否與教資會討論建立醫學院，首席副校長郭毅可昨稱，呈交給教資會的「學術規劃建議書（PEP，Planning Exercise Proposal）」中，會反映科大課程為設立醫學院做好準備，形容「謀事在人，成事在天」，稱科大已在謀事，並要先把事謀好，「實際上就是天，政府同意，我們就去做」。

科大昨亦表明有意在「北都大學教育城」建設「衛星校園」（見另稿），葉玉如稱，由於北都未必在短期內建成，故新醫學院選址會在其他地方。