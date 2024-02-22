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教育

稱因應政府國際教育樞紐目標 教大擬爭加師訓學額

【明報專訊】受學生人口結構性下跌影響，學界憂慮收生問題。教育大學校長李子建昨日在傳媒春茗提到，政府可凍結全港中小學數目3年，又指教大亦擬向教資會爭取維持或增加師訓課程學額，指當局有意將香港發展為國際教育樞紐，教師團隊亦要「多些人」。

倡中小學數目凍結3年 應對各需求

今學年有5間津貼小學被教育局「派0班」小一，當中有學校正逐步停辦，學界憂慮今年會否更多學校被「派0班」。被問當局應否暫停「殺校」，讓教師團隊更聚焦學生精神健康等事宜，李子建認為全港中小學數目可凍結3年，「其實是看大家有沒有這意志和規劃意識而已」，同時增強教師隊伍，以應對SEN（特殊教育需要）學生、國家安全、AI或STEAM教育等各方面需求和發展。

教大前校長張仁良去年8月底卸任，張去年中表示因應學生人口縮窄，估計大學的幼兒教育師訓課程學額亦要減少。不過李子建昨稱將與教資會會面討論下個3年期（2025至2028年）的規劃工作，擬爭取維持或增加教大師訓課程學額。李稱政府推動「高才通」等輸才政策，加上有意將本港發展為國際教育樞紐，「希望多些人來」，故教師團隊亦要「多專多能、多些人」。

身兼立法會議員的教大協理副校長（大學拓展）周文港預計，本港未來人口回升，認為要思考教育範疇如何跟上，又指SEN學生人數正增加，需要言語治療、物理治療等多方面支援，宜提供更多相關培訓。

另外，近年教師操守備受關注，李子建說教大重視準教師的「師德」，培訓教師時不應停留於「應做、不應做」層面，也重視教師個人修養和專業提升，「學校教育中，我們要明白這是長時間的心力，要有心火，心中要有passion（熱情），並要不斷燃點，知道自己對學生的影響」。

非本地生40%限額 不會短期內用盡

去年《施政報告》提到，8間資助大學取錄非本地本科生由「20%限額」倍升至40%。翻查資料，教大去年佔比為14.4%，是八大中最低。副校長（學術）鄭美紅說，師訓課程較難或不可以招收外地生，又稱不會短期內「立即」用盡40%限額。

為配合大學發展，李子建稱教大擬開設多一個協理副校長職位，加強「企業教育」，推動「產學研」協作。

相關字詞﹕師德 師訓 李子建 教育大學

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