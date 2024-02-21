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教育

被問23條與學術自由 校長：不知，那些最好不要講

【明報專訊】《基本法》23條公眾諮詢將於下周完結。城大校長梅彥昌昨被問認為23條立法會否影響學術自由，他稱「不知，那些最好不要講，香港的事最好讓香港的公民討論」。上任校長郭位在任15年間，多次強調秉持「政教分離」，梅彥昌亦被問會否秉承這辦學理念，他強調會專注做教育。

籲年輕人毋須對前景悲觀

城大前校長郭位曾多次強調秉持「政教分離」。被問會否秉承同一理念，梅彥昌說會專注做教育，「我們注重學生安全、學生喜歡做什麼」，至於其他事，他稱「我無法解決世界上的問題，無法滿足所有人（I can't be all things to all people），但我作為校長可幫香港年輕人實踐理想」。

被問及本港部分年輕人對前景感悲觀，梅彥昌稱理解但認為年輕人毋須悲觀，稱本港有5間世界百強大學，比其他城市要多。

梅續稱，若自己不信本港前景，他本人也不會赴港發展。他稱重視與學生的整體關係，希望盡己所能助學生在大學好好學習，至於其他事宜，香港政治是港人之事，他非香港人，故無資格就此發表意見。被問及城大學生會未來有否機會重組，他則未有正面回答。

另外，城大自2019年反修例事件起，設校園管制措施，設閘機限制公眾進出。城大副校長（行政）李惠光說，暫未有全面重開時間表，稱過往全面開放時校園有不少罪案；師生認為現行做法非常好，又指訪客如需進校，可向校方申請。

相關字詞﹕郭位 梅彥昌 23條 城市大學

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