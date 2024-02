被問23條與學術自由 校長：不知，那些最好不要講

籲年輕人毋須對前景悲觀

城大前校長郭位曾多次強調秉持「政教分離」。被問會否秉承同一理念,梅彥昌說會專注做教育,「我們注重學生安全、學生喜歡做什麼」,至於其他事,他稱「我無法解決世界上的問題,無法滿足所有人(I can't be all things to all people),但我作為校長可幫香港年輕人實踐理想」。

被問及本港部分年輕人對前景感悲觀,梅彥昌稱理解但認為年輕人毋須悲觀,稱本港有5間世界百強大學,比其他城市要多。

梅續稱,若自己不信本港前景,他本人也不會赴港發展。他稱重視與學生的整體關係,希望盡己所能助學生在大學好好學習,至於其他事宜,香港政治是港人之事,他非香港人,故無資格就此發表意見。被問及城大學生會未來有否機會重組,他則未有正面回答。

另外,城大自2019年反修例事件起,設校園管制措施,設閘機限制公眾進出。城大副校長(行政)李惠光說,暫未有全面重開時間表,稱過往全面開放時校園有不少罪案;師生認為現行做法非常好,又指訪客如需進校,可向校方申請。