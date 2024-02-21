城大冀進駐北都大學城 擬設研究院特定學科 本科不搬遷

指校園空間大小非問題

校長稱地方小助專注

梅彥昌稱，本科課程的教學會繼續在九龍塘校園，認為有限空間不成問題，他稱，世界頂尖大學並不僅需要空間，舉例指個別海外大學的校園空間不大卻擁有世界級水平，認為地方雖小，卻「幫助我們專注於真正重要的事物」，又笑言如只顧空間，「校長便變成了地產商」。他認為不應只擔心空間不夠，而是要善用有限空間。梅又稱，九龍塘校園有其地理優勢，學者及教員都喜歡九龍塘，因其子女可在當區入讀好學校，城大要吸納人才，需顧及不同因素。

稱將推動星港合作成伙伴

梅彥昌任城大校長前是新加坡國立大學常務副校長（創新與企業），被問及外界常將香港及新加坡比較，他稱會推動香港和新加坡合作、成為伙伴，舉例指三藩市和洛杉磯，紐約和波士頓也非競爭對手。

談到正發展的城大（東莞）項目，梅彥昌稱有待國家教育部批出相關牌照。他指內地有龐大資源，城大應善用，又指如有需求，他認為在更多內地城市發展亦無不可。他稱自己在新加坡工作時很妒忌香港（so jealous of Hong Kong），「幾乎想拉新加坡島過嚟，近住香港一齊」，笑說內地有商業機遇，「但不敢講是good for politics（有利政治）啦，這些唔好掂就好㗎喇」。

副校長（行政）李惠光稱，料今年9月有學生入讀城大（東莞），先招收研究生，首批約120人。

今年內成立數碼醫學研究院

他在致辭時介紹大學未來發展項目，稱城大將與位於澳洲、以色列、新加坡及美國著名大學的醫學院合作，預計於今年內成立數碼醫學研究院，該院將以先進技術支援醫生、增強城大在相關領域的研究實力，並探索數碼健康解決方案，以保障病人的長期利益。

另一新成立的城大創新學院目標培育年輕企業家、孵化深科技初創公司及促進產學合作。城大亦將推出香港首個理學碩士學位（創新創業）。