恒生大學有意北都建分校 不考慮遷校 稱沙田現址「得天獨厚」

繼浸會大學表明有意遷入北都後，何順文說，政府曾詢問各大學意向，恒大已表明有意於北都興建教學設施，形容北都是擴展校園的「契機」，有待政府公布更多申請細節。不過他強調不會遷走，謂沙田恒大校園現址「得天獨厚、背山面海」，且便於往返內地及出入市區，「我們也很珍惜這個校園」。

暫無興趣申做應用科學大學

自資大學本月起可申請成為「應用科學大學」，推廣職業專才教育。何順文表示，恒生大學沒有發展職專教育的優勢，亦不想有很大轉變，「暫時沒有興趣申請轉做應用科學大學」。他補充，恒大並非職業導向的學校，致力培育具「可轉移能力」的學生，而日後工種或不斷轉變，「希望訓練學生不是只能勝任首份工作、或永遠停留在同一界別，而是在有需要時可以轉行」。

何順文又稱，本地自資學界的起步較慢，樂見今年再有專上學院獲准升格大學，認為「可以再多幾間（私立大學）」。他認為各自資大學有不同定位、不同優勢，「有分工才好，不要全部都做一樣的事」。

收陸台澳生

「沒硬指標到20%限額」

此外，恒大在內的3間本地自資大學，招收內地和台澳學生的限額可倍增至兩成。何順文稱，恒大本學年錄取約250名內地及台澳學生，佔整體約10%，料下學年將增至300人；大學宿位不足，而大學冀確保國際生至少於首年入學時可入住宿舍，形容國際生人數已達至「樽頸位」，正考慮租用校外處所作宿舍用途，強調「沒有硬指標一定要去到20%限額」。

稱將續任校長 待校董會公布

何順文自2014年出任恒大校長，任期8月屆滿，他透露將續任校長，「不會按時離職，（任期）一定會延長」。他說已向校董會表達沒計劃即時離任或退休，樂意繼續服務大學，如有需要願意延長任期不超過兩年，稱留待校董會公布。