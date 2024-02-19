港大研小狗遊戲球 唾液測心理健康

名為「Saliva Mental：狗狗心理健康評估球」的項目，測試工具包括遊戲球和測試條。團隊介紹，當狗狗玩耍時，遊戲球接觸到動物唾液，附帶的測試條檢測當中的壓力荷爾蒙，顯示狗狗的心理狀態，稱產品簡單易用，主人可輕鬆評估並了解狗狗的心理健康情况，助建立更牢固關係。該科研專案由岑浩璋、Sammer Ul Hassan及林海松帶領，團隊成員包括王巧一、韓子鈺及宋馳。

「基於成像的單細胞篩選檢測平台」獲「最喜愛創投演示」獎，新技術應用於捕捉多至10萬個大量細胞的高解析度動態與形態資訊。平台克服了傳統顯微鏡的固有局限性，結合極速成像系統、定量相位成像和樣品旋轉平台，適用於大規模細胞研究應用方案，將為藥物篩選與細胞分析系統實現變革式突破。此研究專案由謝堅文率領，團隊成員包括蕭文廸、鍾文豐及李澤民。

先進生物醫學儀器中心在2020年成立，是政府InnoHK計劃下9個香港大學研究實驗室之一，致力把科研成果轉作商業應用，造福社會。