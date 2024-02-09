中大二型糖尿研究：病發首年減磅一成 免服藥機率增3倍

【明報專訊】肥胖與糖尿病息息相關，中文大學醫學院分析醫管局病人數據，證實若二型糖尿病患者於病發首年減重至少10%，達至「糖尿病緩解」的機率是體重增加者3倍，即血糖回復至正常水平，毋須再服藥治療。研究團隊首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣表示，研究顯示每年不足1%患者成功減重而達至糖尿病緩解，反映現實臨牀環境未有採用有效體重管理策略。
每年不足1%達糖尿病緩解
中大研究團隊分析醫管局於2000至2017年錄得逾3.7萬宗二型糖尿病、即後天糖尿病新症，並追蹤至2019年。團隊定期為病人檢驗血糖，若病人無服用降血糖藥物，且兩次相隔至少6個月的血糖測試合格，便屬達至糖尿病緩解。
研究發現，與服藥患者相比，達至糖尿病緩解的患者整體死亡風險可減低三成，另發現對比體重增加的病人，若患者發病首年減重至少10%，達至糖尿病緩解的機率是前者的3.28倍；減重5%至9.9%，糖尿病緩解機率則是2.29倍；而即使減重少於4.9%，機率亦有1.34倍。不過研究顯示，在平均7.9年的追蹤研究期間，僅6.1%病患者達至糖尿病緩解，其中每年亦有約兩成患者會回復至高血糖水平。
中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授吳鴻江稱，糖尿病患者須採取綜合方法，包括堅持健康生活方式和持久體重管理，才能維持接近正常血糖水平，以長期保持糖尿病緩解。陸安欣稱，中大團隊正開發創新、多元和社區為本的糖尿預防策略，作為解決糖尿病的長期策略。