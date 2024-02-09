罰違學術誠信 學院各異 教資會倡科大統一做法

第三輪質素核證周期報告陸續發布，繼浸大後，質保局昨公布科大報告，全文40頁上載網頁。核證結果以科大提交的自行評估報告，以及科大師生、校外持份者如僱主於去年5至6月舉行的核證會議為基礎。

科大現行處理學生涉嫌違反學術誠信的流程，載於《學生行為與學術誠信規例》，在「檢視和優化學生學習評核」一章，提及評審小組（下稱小組）會見的學生均知悉科大學術誠信規則，包括使用人工智能工具的規則，然而學生對違反有關規則的罰則卻不大清楚。

質素報告：畢業生具跨學科思維

報告指出，涉違反學術誠信個案一般由學系或分部主任處理，除極嚴重個案外，有關違例行為的罰則並無統一標準；個案需轉介學院或跨學科學院院長的門檻亦不明確。倘由學院處理，報告提及學院或跨學科學院的做法尤其罰則各異。報告表示，據會議紀錄顯示，與會者藉討論尋求共識及統一做法；惟基於上述情况，干犯同一違規行為的學生或因隸屬不同學院或學系等而遭受不同對待。小組建議科大盡快修訂，包括實施統一的處分機制、訂明在哪些情况下把個案提升至學院層面處理等。

小組亦在報告肯定科大表現，例如師生對科大疫情時採用混合、網上模式教學回應正面；科大審時度勢，推出「Major+X」或「延伸」主修課程架構，會見的僱主均強調，科大畢業生的其中一項主要特質是具備跨學科思維和突破界限的思考能力。

科大：按建議制訂行動計劃

科大回應稱，欣見評審小組對科大在維持教學質素，尤其在學術水平，提升教學質素，對學生的支援方面所採用的學術框架、安排、政策及做法，均給予正面評價；已按有關建議制訂行動計劃，推行為大學增值的改進措施，以期不斷提升學術質素，致力為學生提供卓越的學習體驗。