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教育
2024年2月8日星期四
公民學堂 第055期
考生遲到斷網 監考代簽到 考評：未能自行完成者不會處分
上月卸醫委主席 中大和聲院長劉允怡逝世
徹底改革LED技術 科大榮休教授膺美國工程院士
時事懶人包：賭博手遊無年齡驗證
放眼中國：刀郎《羅剎海市》
大開眼界：積金局
知識寶庫：虛擬銀行崛起促進普及金融
綠色生活：企業社會責任
綠色生活：參考答案
放眼經濟：人行降準推動經濟
世界之趣：龍的故事
世界之趣：好龍vs. 惡龍
新聞有常識：冰雕消失的藝術
你是誰：亞洲首富安巴尼
世界之趣：好龍vs. 惡龍
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【明報專訊】全球各地都有關於龍的獨特故事。傳說中的龍，有和善的，也有兇惡的，更有些龍和真實生物形象相近，有些甚至成為國旗的設計元素，從傳說走進歷史。
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