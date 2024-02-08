上月卸醫委主席 中大和聲院長劉允怡逝世

掌醫委12年 任內推改革

劉允怡2010年起擔任和聲書院創院院長。劉允怡家人聯同和聲書院昨發訃告，稱劉允怡昨晨於家人陪伴下逝世，形容他是敦厚的丈夫及父親、受人敬重的教育家，並於外科領域享負國際盛名。訃聞亦稱，衷心感激在此困難時期傳遞愛與支持的眾多好友、同事及祝福者，將舉辦追悼會紀念劉允怡的一生及貢獻，並新設建立紀念網站。

醫委會昨致函會員，稱劉服務醫委會超過22年，任內「充滿承擔與熱誠 （total commitment and passion）」，無私奉獻更令人尊敬。信中提及，在劉允怡上月主持最後一次會議時曾邀共聚晚餐，「遺憾一切未能及時」。

段崇智讚肝癌治療開創貢獻

中大亦深表哀悼。校長段崇智表示，劉允怡對本港肝癌治療和移植的開創性貢獻，贏得無數國際獎譽，而出任和聲書院創院院長後為中大培養無數人才，代表全體師生向他家屬致以最誠摯慰問。中大醫學院長趙偉仁表示，劉允怡是「良師益友、真正的醫學巨人」，形容對方對醫學界的貢獻將永留青史，醫學院對其逝世深感沉痛。

醫務衛生局長盧寵茂昨對劉允怡逝世表沉痛哀悼，形容對方一生醫學成就非凡，多年來培育無數外科醫生、桃李滿門，而任醫委會主席時亦「不遺餘力持守醫生的專業標準及推動完善規管制度」。他又稱，劉對病人關懷備至、對醫學生有教無類、對研究工作孜孜不倦，將一生貢獻香港醫療界，令人敬重，「我會永遠懷念他」。