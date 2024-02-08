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教育

考生遲到斷網 監考代簽到 考評：未能自行完成者不會處分

【明報專訊】中學文憑試（DSE）將開考，今屆所有一般試場使用「第二代公開考試支援系統」（PESS2），由考生用手機應用程式「報到易」自行簽到。考評局上載相關「常見問題」，若考生遲到、忘記帶手機或手機未能上網，監考員會代為處理簽到程序。

考評局網站近日上載「報到易」常見問題，提到簽到功能在每節開考前約1小時啟動，試場主任一般在開考前15至20分鐘安排考生進入試場。若考生忘記帶手機或手機未能連接網絡，以致無法以「報到易」簽到，考評局稱「不論因任何原因未能成功透過報到易完成自行簽到，皆不會受到任何處分」，監考員在開考後會代為處理簽到程序。

往聆聽室或非指定試場亦然

至於若考生遲到，開考後才到達試場，或要前往聆聽室或非指定試場應考，則不需使用「報到易」自行簽到，考評局提醒這些情况下，考生入試場前須關閉手機，監考員會代完成簽到程序。

另外，考評局前日（6日）公布今屆DSE兩間內地與考學校成為內地試場，供約110名考生應考，分別於廣州暨大港澳子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校。

考評局秘書長魏向東昨在港台《千禧年代》說，內地試場設「保密室」存放試卷，局方要求該房間不能位於地下樓層，須位於樓上，房內沒窗戶，且整個區域有閘鎖住、整個考期歸考評局管理，外來人未經許可不能進入。

未言內地試場成本 走出香港重要

被問設DSE內地試場是否符合成本效益，魏稱長遠而言，公開試能「走出香港」，對國際化及影響力，以至大灣區發展均重要。他未透露安排涉及多少額外成本，稱本港教育局有支持及協調，有助考評局「唔使畀咁多錢」。至於未來內地試場會否擴至其他內地城市，魏認為有很多考慮因素例如可否「點對點無縫銜接」運送試卷，強調考試要安全、不影響公平。

相關字詞﹕報道易 考評局 中學文憑試

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