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教育
2024年2月7日星期三
語文同樂 第692期
內地兩與考學校設DSE試場 月內瀕告吹變事成 考局：押運車設GPS預早送卷
考生原校應考感開心 料自付附加費
國際校非本地生回升 報告：或輸才計劃帶動
食樂有味：新年食糕點
食樂有味：步步「糕」升——古今食糕文化
詞中物：時間的病與藥——讀徐珮芬〈近視〉
視聽之娛：青年電影人 Action！
投稿園地：車廂內所見有感
文字發酵：填字遊戲
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Year of the Dragon
Talk of the town：Welcoming the Year of the Dragon
Answers：Talk of the town
Game
Answers：Game
Horizon：Leading a slow life
Answers：Horizon
文字發酵：參考答案
【明報專訊】◆直
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內地兩與考學校設DSE試場 月內瀕告吹變事成 考局：押運車設GPS預早送卷
考生原校應考感開心 料自付附加費
國際校非本地生回升 報告：或輸才計劃帶動
食樂有味：新年食糕點
食樂有味：步步「糕」升——古今食糕文化
詞中物：時間的病與藥——讀徐珮芬〈近視〉
視聽之娛：青年電影人 Action！
投稿園地：車廂內所見有感
文字發酵：填字遊戲
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Year of the Dragon
Talk of the town：Welcoming the Year of the Dragon
Answers：Talk of the town
Game
Answers：Game
Horizon：Leading a slow life
Answers：Horizon
內地兩與考學校設DSE試場 月內瀕告吹變事成 考局：押運車設GPS預早送卷
考生原校應考感開心 料自付附加費
國際校非本地生回升 報告：或輸才計劃帶動
食樂有味：新年食糕點
食樂有味：步步「糕」升——古今食糕文化
詞中物：時間的病與藥——讀徐珮芬〈近視〉
視聽之娛：青年電影人 Action！
投稿園地：車廂內所見有感
文字發酵：填字遊戲
Talk of the town：Year of the Dragon
Talk of the town：Welcoming the Year of the Dragon
Answers：Talk of the town
Game
Answers：Game
Horizon：Leading a slow life
Answers：Horizon
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