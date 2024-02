【明報專訊】作為表現痛苦的意象,「疾病」時常出現在文藝作品中,哲學家尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)曾說:「每種藝術,每種哲學,都可以看作服務於生長着、戰鬥着的生命的藥劑和輔助手段,它們始終是以痛苦和痛苦者為前提的。」而美國作家蘇珊桑塔格(Susan Sontag)在《疾病的隱喻》(Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors)更提到,身體的失常總被用來隱喻他物。是故文藝作品的疾病往往不能單純視為疾病本身,還要思考它是否暗含某種影射。