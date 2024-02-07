國際校非本地生回升 報告：或輸才計劃帶動

報告表示，國際學校非本地生於本學年佔整體學生約65%，過去數字相對穩定，而2019/20學年起下跌，本學年輕微反彈，稱部分非本地生於新冠疫情時因防疫限制離港，所騰出的學額被本地生入讀。

非本地生源不確定 倡定期監察

報告列出建議，由於政府推行多項吸引人才來港及留港政策措施，對國際學校學額需求，尤其源自非本地生存在不確定因素，建議政府定期監察和檢討國際學校學額供求。整體來說，國際學校供過於求下，受歡迎程度較低的國際學校收生面臨挑戰，有關學校或難以維持本地及非本地生比例的要求。

教育局回覆，政府會參考有關建議，繼續密切留意國際學校學額供求，並適時考慮分配空置校舍及全新土地作國際學校用途，滿足非本地家庭需求。