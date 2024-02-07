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教育

國際校非本地生回升 報告：或輸才計劃帶動

【明報專訊】本港有54間國際學校（包括英基學校協會營辦的學校及1間特殊學校）。教育局繼2017年後，再委託顧問公司就國際學校學額供求估算。報告顯示，國際學校非本地生人數在2020/21學年顯著下降（significant drop），2022/23學年中小學非本地生較2019/20學年分別減10.2%及13.8%，不過兩者於本學年（2023/24學年）分別回升3.4%及1.4%。報告表示增長或因各項人才計劃帶動。

報告表示，國際學校非本地生於本學年佔整體學生約65%，過去數字相對穩定，而2019/20學年起下跌，本學年輕微反彈，稱部分非本地生於新冠疫情時因防疫限制離港，所騰出的學額被本地生入讀。

非本地生源不確定 倡定期監察

報告列出建議，由於政府推行多項吸引人才來港及留港政策措施，對國際學校學額需求，尤其源自非本地生存在不確定因素，建議政府定期監察和檢討國際學校學額供求。整體來說，國際學校供過於求下，受歡迎程度較低的國際學校收生面臨挑戰，有關學校或難以維持本地及非本地生比例的要求。

教育局回覆，政府會參考有關建議，繼續密切留意國際學校學額供求，並適時考慮分配空置校舍及全新土地作國際學校用途，滿足非本地家庭需求。

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