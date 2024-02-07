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教育

內地兩與考學校設DSE試場 月內瀕告吹變事成 考局：押運車設GPS預早送卷

【明報專訊】今屆中學文憑試（DSE）首設內地試場，分別在廣州暨大港澳子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校。考評局上月稱為兩校物色本港試場，至昨稱兩校約110名考生可原校應考，涉10個筆試日。屆時試卷會於開考日之前運往內地試場，考評局稱會聘請專業押運公司駕車運送試卷，車上安裝監控鏡頭和全球定位GPS系統，局方可實時追蹤，試卷運抵學校後將存於「保密室」直至開考。

考評局昨舉行閉門簡介會，要求全程不攝不錄。局方發言人說，受惠的110名中六考生為兩間內地「與考學校」的港澳籍考生。如同先前公布，下月DSE英文科口試只在香港舉行，考生須來港考試。至於其他內地DSE自修生，所有科目均須來港應考。

考評局昨交代運送試卷到內地的流程（見表）。有別本港試場每天派員赴考評局取卷，考評局稱兩個內地試場與港「有距離」，須在考試日前提早運送試卷。記者昨至少三度問提早多少天運試卷、試卷「離境」多少天，局方發言人均以保密為由拒絕透露。

鎖箱內過關免查 存保安駐守房間

考評局將聘請專業押送公司，以押送車分批將試卷送抵內地試場，試卷全程鎖於「保密箱」，局方職員全程跟車，車上亦設監控鏡頭、GPS系統，供考評局隨時監察畫面和追蹤；過關亦有特殊安排，屆時試卷毋須被打開檢查，押送車人員可留在車上辦過關手續。如遇交通事故，考評局會請求內地警方「開路」。

試卷送抵內地試場後將置於「保密室」，範圍屬考評局管理的「考試專用區域」，設閉路電視，整個考期由保安員駐守，屆時考評局將派員北上擔任試場主任；試後會原校掃描試卷，再放回「保密箱」直至運回香港。

如有漏洞 嚴重情况考試作廢

上月初，考評局稱要物色香港試場，內地試場面臨告吹，被問如今為何成事，考評局稱上月籌備步入「最後階段」，過去一個月曾「預演」試卷運送和安全措施，「請人幫我哋睇過晒，是安全、冇問題嘅」。至於內地試場萬一出現保安漏洞，局方稱如同本港DSE的應變措施，視乎嚴重程度，後果包括考試作廢。

考評局發言人透露另有兩間內地學校正申請為與考學校，強調今年「先試先行」設DSE內地試場，來年須再評估。

相關字詞﹕港人子弟學校 與考學校 內地試場

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